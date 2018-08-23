Жителя Чувашии за убийство тестя в день его рождения приговорили к 7 годам колонии

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-23T14:42:28+03:00

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44-летнего жителя села Кудеиха Порецкого района признали виновным в убийстве.

Утром 26 мая этого года в своем селе пьяный мужчина находился в доме своего 67-летнего тестя, у которого тогда был день рожденья.

Но видимо вместо поздравлений зять вспомнил лишь только плохое. Между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта пьяный гость схватил нож и ударил им хозяина в грудь. От полученного ранения пенсионер вскоре скончался.

Зять же, поняв, что натворил, сам вызвал на место преступления сотрудников правоохранительных органов, после чего был задержан. -

- В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Данный приговор пока не вступил в законную силу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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