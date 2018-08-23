В Казани улицу Халезова будут перекрывать поэтапно вплоть до 31 августа

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-23T14:19:23+03:00

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Еще одна «точка» непроезда появится на карте казанских автомобилистов 25 августа. В Советском районе Казани в связи с проведением реконструкции теплотрассы будут поэтапно перекрывать движение транспорта на улице Халезова. Речь идет об участке около домов №5 и №6.

- Ограничение движение будет длится до 31 августа, - сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

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