2018-08-23T14:19:23+03:00
Авто

В Казани улицу Халезова будут перекрывать поэтапно вплоть до 31 августа

Там запланирован ремонт теплотрассы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Еще одна «точка» непроезда появится на карте казанских автомобилистов 25 августа. В Советском районе Казани в связи с проведением реконструкции теплотрассы будут поэтапно перекрывать движение транспорта на улице Халезова. Речь идет об участке около домов №5 и №6.

- Ограничение движение будет длится до 31 августа, - сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

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