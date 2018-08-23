В Татарстане по целевому набору подготовят 125 учителей преподающих на русском и татарском языках

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-23T15:25:07+03:00

От общего спроса на педагогов в республике на них приходится 20%

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В Татарстане выделят деньги на обучение 125 учителей, которые в дальнешем смогут преподавать на двух языках. Студенты соответствующей программы подпишут договор, который обяжет их после отработать потраченные на них деньги.

Об этом на августовском совещании педагогов республики заявил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Выпускники будут закреплены за теми школами, где потребность в них будет наиболее высокой. Известно, что от общего спроса на педагогов в Татарстане на специалистов могущих преподавать на татарском и русском языках приходится 20%.

Отметим, что сйчас в республике идет работа над созданием базовых основ изучения татарского как родного и государственного языка. Примерная образовательная программа по его преподаванию уже вошла в соответствующий реестр. Разрабатывание учебно-методических комплектов сейчас в процессе.