В Набережных Челнах из-за дыма в ТЦ «Палитра» эвакуировали 83 человека
22 августа в 19:33 на номер единой диспетчерской службы 112 города Набережные Челны поступило сообщение о задымлении первого этажа торгового цента «Палитра» на проспекте Мира. На место происшествия срочно прибыли 35 сотрудников МЧС.Сначала спасатели эвакуировали 83 посетителя, среди которых было семеро детей.
В Набережных Челнах из-за дыма в ТЦ «Палитра» эвакуировали 83 человека.соцсети
Как позже выяснилось - в аптеке на первом этаже произошло короткое замыкание электропроводки в осветительном щитке. Это вызвало только задымление и едкий запах. Обошлось без огня и открытого горения.
Благодаря оперативным действиям спасателей работу торгового центра удалось возобновить уже в 20:00
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