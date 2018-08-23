2018-08-23T12:15:02+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах из-за дыма в ТЦ «Палитра» эвакуировали 83 человека

Виной всему короткое замыкание [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Обошлось без огня и открытого горения.Обошлось без огня и открытого горения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22 августа в 19:33 на номер единой диспетчерской службы 112 города Набережные Челны поступило сообщение о задымлении первого этажа торгового цента «Палитра» на проспекте Мира. На место происшествия срочно прибыли 35 сотрудников МЧС.Сначала спасатели эвакуировали 83 посетителя, среди которых было семеро детей.

В Набережных Челнах из-за дыма в ТЦ «Палитра» эвакуировали 83 человека.соцсети

Как позже выяснилось - в аптеке на первом этаже произошло короткое замыкание электропроводки в осветительном щитке. Это вызвало только задымление и едкий запах. Обошлось без огня и открытого горения.

Благодаря оперативным действиям спасателей работу торгового центра удалось возобновить уже в 20:00

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