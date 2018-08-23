2018-08-23T13:47:59+03:00
Общество

В Татарстане обнаружили незаконную свалку площадью почти 200 квадратных метров

Горы мусора образовались на территории одной из организаций Лаишевского района
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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На территории предприятия в Лаишевском районе инспекторы центрального территориального управления министерства экологии Татарстана обнаружили несанкционированную свалку.

Экологи случайно обнаружили, что на площади почти 200 квадратных метров производили сброс отходов. Там были разбросаны бесхозные заполненные мешки, бытовые отходы, предметы мебели, обои, лом черного металла и строительный мусор.

Скопившиеся на участке отходы составили более 43 кубометров. За незаконный сброс мусора организацию привлекли к административной ответственности и обязали в короткий срок ликвидировать свалку.

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