2018-08-23T11:37:23+03:00
Общество

В Чувашии предупреждают о второй волне активности клещей

В этом году число людей, которые обратились к врачам после укусов клещей, в республике выросло с 650 до 853
Алина ГАБДУЛИНА
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При выборе точки для стоянки отдавайте предпочтение сухим местам с песчаной почвойПри выборе точки для стоянки отдавайте предпочтение сухим местам с песчаной почвойФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Управление Роспотребнадзора по Чувашии предупреждает жителей республики, что в скором времени их ждет не только грибной сезон, но и второй пик активности клещей. Быть аккуратными советуют не только любителям прогулок по лесу, но и горожанам, которые в течение дня бывают в "зеленых" зонах или парках.

В этом году число людей в республике, которые обратились к врачам после укусов клещей, выросло с 650 до 853. Врачи напоминают, что снизить вероятность присасывания животного поможет соблюдение простых правил: не сидите и не лежите на траве, при выборе точки для стоянки отдавайте предпочтение сухим местам с песчаной почвой, осматривайте домашних животных после прогулок, используйте вещества, отпугивающие клещей.

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