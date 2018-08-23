2018-08-23T12:43:41+03:00
Общество

В Казани пройдет Курбан-байрам для детей

В празднике примут участие более ста ребят
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: ДУМ РТФото: ДУМ РТ
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Около сотни ребят из малообеспеченных семей со всего Татарстана примут участие в праздновании Курбан-байрама для детей. Днем маленьких гостей и их родителей собирают в одном из ресторанных комплексов города по адресу улица Туфана Миннулина, 14/56.

Благотворители приготовили обширную развлекательную программу. Детей ожидают мастер-классы, игры и конкурсы с аниматорами, также сладкая вата, подарки и праздничный стол. Во дворе комплекса для детей пройдут активные игры с призами и памятными подарками.

Отметим, что 21 августа во время празднования Курбан-байрама праздники для детей также проходили в мечетях и благотворительных фондах по всей республике.

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