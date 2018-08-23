В Казани пройдет Курбан-байрам для детей
Около сотни ребят из малообеспеченных семей со всего Татарстана примут участие в праздновании Курбан-байрама для детей. Днем маленьких гостей и их родителей собирают в одном из ресторанных комплексов города по адресу улица Туфана Миннулина, 14/56.
Благотворители приготовили обширную развлекательную программу. Детей ожидают мастер-классы, игры и конкурсы с аниматорами, также сладкая вата, подарки и праздничный стол. Во дворе комплекса для детей пройдут активные игры с призами и памятными подарками.
Отметим, что 21 августа во время празднования Курбан-байрама праздники для детей также проходили в мечетях и благотворительных фондах по всей республике.
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