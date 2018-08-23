В Татарстане на пожаре мужчина получил ожоги 40% тела
Этой ночью очевидцы позвонили на единый номер «112» и сообщили, что в садоводческом некоммерческом товариществе «Сад №2 ПО КОМЗ» Высокгорского района на аллеи №8 горит одноэтажная дача.
Прибывшие на место пожарные увидели, что горит уже не только дощатое строение, но и вплотную построенная кирпичная баня. По словам присутствующих очевидцев, в горящем доме людей нет. Хозяин выбрался наружу самостоятельно и находится у соседей. 57-летний мужчина получил ожоги 1 и 2 степени 40% тела. Его госпитализировали в отделение хирургии Высокогорской ЦРБ.
Во время тушения пожара возникла угроза распространения огня уже на другую, соседнюю баню. Но строение удалось отстоять.
В итоге сгорел садовый дом с баней и у стоящего рядом автомобиля ВАЗ 21123 оплавился бампер.
- Предполагаемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Предварительный материальный ущерб – 300 тысяч рублей. Предварительная сумма спасенного имущества – 200 тысяч рублей, - сообщили в МЧС Татарстана.
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