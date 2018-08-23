В Татарстане на пожаре мужчина получил ожоги 40% тела

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-23T11:21:11+03:00

Сгорели его дача с баней, а также от огня пострадал и автомобиль

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Этой ночью очевидцы позвонили на единый номер «112» и сообщили, что в садоводческом некоммерческом товариществе «Сад №2 ПО КОМЗ» Высокгорского района на аллеи №8 горит одноэтажная дача.

Прибывшие на место пожарные увидели, что горит уже не только дощатое строение, но и вплотную построенная кирпичная баня. По словам присутствующих очевидцев, в горящем доме людей нет. Хозяин выбрался наружу самостоятельно и находится у соседей. 57-летний мужчина получил ожоги 1 и 2 степени 40% тела. Его госпитализировали в отделение хирургии Высокогорской ЦРБ.

Во время тушения пожара возникла угроза распространения огня уже на другую, соседнюю баню. Но строение удалось отстоять.

В итоге сгорел садовый дом с баней и у стоящего рядом автомобиля ВАЗ 21123 оплавился бампер.

- Предполагаемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Предварительный материальный ущерб – 300 тысяч рублей. Предварительная сумма спасенного имущества – 200 тысяч рублей, - сообщили в МЧС Татарстана.

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