2018-08-23T13:05:25+03:00
Общество

Десять судей Верховного суда Татарстана уходят в отставку

Всем им будет выплачиваться ежемесячное пожизненное содержание
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне, 22 августа, в Казани прошло заседание коллегии министерства юстиции Татарстана.

На нем обсуждалось открытие в 2019 году аппеляционных и кассационных судов на территории республики, а также то, что в скором времени в отставку уйдут несколько судей областных, районных и Верховного судов Татарстана. Так, в последнем под сокращение уже попали 10 судей и 21 госслужащий.

Известно, что все судьи согласились на отставку добровольно. Девять из них уже написали соответствующие прошения. Всем им будет выплачиваться ежемесячное пожизненное содержание. Работать они продолжат до 15 октября.

Говоря об уволенных секретарях и помощнках судей, им будет выплачена компенсация, предусмотренная законом

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани утвердили девять площадок для сельскохозяйственных ярмарок
В Татарстане по целевому набору подготовят 125 учителей преподающих на русском и татарском языках
Жителя Чувашии за убийство тестя в день его рождения приговорили к 7 годам колонии
В Казани улицу Халезова будут перекрывать поэтапно вплоть до 31 августа
В Татарстане обнаружили незаконную свалку площадью почти 200 квадратных метров
В Казани пройдет Курбан-байрам для детей
В Набережных Челнах из-за дыма в ТЦ «Палитра» эвакуировали 83 человека
В Чувашии предупреждают о второй волне активности клещей
В Татарстане на пожаре мужчина получил ожоги 40% тела
В Казани по ночам начнут перекрывать улицу Братьев Касимовых
В конкурсе на проект первого в Казани экорайона определились три финалиста
В Казани появился проезд Архитектурный
В Казани до 17 сентября перекрыта улица Камалеева
Стали известны причины отказа "Ростеха" финансировать МСЗ в Казани
Пожилая женщина получила на кладбище в Татарстане сотрясение мозга
Рустам Минниханов побывал на открытии четырех новых заводов в Татарстане
Своих «курочек» покажут казанцам участники телешоу
В Чувашии будут судить иностранца за перевозку фальшивых денег из Казани в Москву
Появилось видео того как в Татарстане ассенизаторская машина провалилась под землю
23 августа ряд домов Казани оставят без света