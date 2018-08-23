Десять судей Верховного суда Татарстана уходят в отставку

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-23T13:05:25+03:00

Всем им будет выплачиваться ежемесячное пожизненное содержание

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Накануне, 22 августа, в Казани прошло заседание коллегии министерства юстиции Татарстана.

На нем обсуждалось открытие в 2019 году аппеляционных и кассационных судов на территории республики, а также то, что в скором времени в отставку уйдут несколько судей областных, районных и Верховного судов Татарстана. Так, в последнем под сокращение уже попали 10 судей и 21 госслужащий.

Известно, что все судьи согласились на отставку добровольно. Девять из них уже написали соответствующие прошения. Всем им будет выплачиваться ежемесячное пожизненное содержание. Работать они продолжат до 15 октября.

Говоря об уволенных секретарях и помощнках судей, им будет выплачена компенсация, предусмотренная законом

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