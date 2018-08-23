В конкурсе на проект первого в Казани экорайона определились три финалиста

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-23T10:22:38+03:00

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Всего же на участие в конкурсе на создание концепции и мастер-плана экорайона в Казани было подано 122 заявки из 20 стран мира.

В итоге 47 частников представили жюри свое видение развития экорайона в виде эссе, а также при помощи графической визуализации архитектурно-градостроительных решений.

В финал прошли лишь трое участников. Это российско-французский консорциум, российско-нидерландский консорциум и российско-британский консорциум.

Все финалисты в ближайшем будущем приедут в Казань для разработки непосредственно концепции экорайона и его мастер-плана.

- Большая радость, что мы прирастаем такими новыми проектами. Я уверен, что это будет некий магнит, где будут покупать жилье, квартиры, дома жители не только Казани, Татарстана и поволжского региона - экорайон будет интересен и жителям столицы, Санкт-Петербурга, других регионов, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин, который вошел в состав жюри.

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