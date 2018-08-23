В Казани появился проезд Архитектурный

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-23T09:34:52+03:00

Так назвали улицу в Вахитовском районе города

Изменить размер текста: A A

Согласно распоряжению, опубликованному в сборнике документов и правовых актов мэрии Казани, в городе появился проезд Архитектурный.

Он расположен между улицами Груздева и Достоевского. Когда для проезда выбирали наименования, то приняли во внимание рекомендации городской Комиссии по топонимике.

Теперь название «проезд Архитектурный» будет внесено в Адресный план Казани и Реестр названий улиц города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани до 17 сентября перекрыта улица Камалеева (подробности)

Дай, Джек, на счастье лапу мне: в Татарстане дети до полусмерти закидали камнями щенка, который к ним ласкался (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»