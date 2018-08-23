В Казани появился проезд Архитектурный
Согласно распоряжению, опубликованному в сборнике документов и правовых актов мэрии Казани, в городе появился проезд Архитектурный.
Он расположен между улицами Груздева и Достоевского. Когда для проезда выбирали наименования, то приняли во внимание рекомендации городской Комиссии по топонимике.
Теперь название «проезд Архитектурный» будет внесено в Адресный план Казани и Реестр названий улиц города.
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