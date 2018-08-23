В Казани до 17 сентября перекрыта улица Камалеева
С этого четверга, то есть с 23 августа и п о17 сентября в столице Татарстана для движения транспорта закрыта проезжая часть на улице Камалеева у дома №44. К слову, там будет не только не проехать, но и не пройти – ограничения коснулись и пешеходов.
Все дело в том, что в указанный период там будут строить дорожное примыкание к торговому центру. Сообщает комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета Казани.
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