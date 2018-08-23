2018-08-23T09:05:37+03:00
Авто

В Казани до 17 сентября перекрыта улица Камалеева

Ограничение касается как автомобилистов, так и пешеходов
Олег ЛУГОВОЙ
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Там будут строить дорожное примыкание к торговому центру.Там будут строить дорожное примыкание к торговому центру.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С этого четверга, то есть с 23 августа и п о17 сентября в столице Татарстана для движения транспорта закрыта проезжая часть на улице Камалеева у дома №44. К слову, там будет не только не проехать, но и не пройти – ограничения коснулись и пешеходов.

Все дело в том, что в указанный период там будут строить дорожное примыкание к торговому центру. Сообщает комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета Казани.

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