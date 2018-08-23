Стали известны причины отказа "Ростеха" финансировать МСЗ в Казани

СЕГОДНЯ 08:47 2018-08-23T08:47:23+03:00

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Стало известно, что Госкорпорация "Ростех" не будет вкладывать деньги в строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани. Решение было принято, несмотря на то, что созданием МСЗ занимается её дочернее предприятие – «РТ-инвест».

Генеральный директор последней Андрей Шипелов не стал отрицать, что Госкорпорация сильно влияет на деятельность компании. Однако, в случае с мусоросжигательным заводом, источники финансирования "РТ-инвест" и правда будут искать сами.

Оказалось, что "Ростех" не инвестирует свои средства в проект, потому что это оговаривалось изначально.

По словам Шипелова, 80% средств для строительства МСЗ составят займы, а остаток вложат акционеры. Сейчас продолжаются переговоры с банками.