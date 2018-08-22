Рустам Минниханов побывал на открытии четырех новых заводов в Татарстане

СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-22T18:18:16+03:00

На производствах будут создаваться спецтранспорт, полиэтиленовый воск, тонеры, катриджи и трубная продукция

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22 августа состоялось открытие четырех новых производств на территории особой экономической зоны "Алабуга". В индустриальном парке "Синергия" расположились «СТ Алабуга» (производство спецтранспорта), «СМИТ» (производство предварительно изолированной пенополиуретаном трубной продукции), «Ростонер» (выпуск тонера и картриджей) и «Русский воск» (производство полиэтиленового воска).

Участие в их открытии принял Президент республики Татарстан - Рустам Минниханов.

- Возможно, они (заводы - ред.) не такие крупные, но каждый из проектов - это дополнительные инвестиции, новые рабочие места, - отметил президент в торжественной речи.

И правда, предприятия уже сейчас готовы заключить договоры с более чем 200 сотрудниками.

Также Президент республики подчеркнул, что на площадке "Синергия" созданы все условия, необходимые для успешного и динамического развития даже небольших проектов и поблагодарил инвесторов за выбор ОЭЗ "Алабуга".

До конца текущего года здесь планируется открыть ещё два новых завода.