Своих «курочек» покажут казанцам участники телешоу

СЕГОДНЯ 17:52 2018-08-22T17:52:27+03:00

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23 августа пройдет заключительный в этом сезоне концерт Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле». На закрытии XII фестиваля выступят участники телевизионных шоу-проектов - Этери Бериашвили, Мариам Мерабова и Екатерина Балыкбаева.

Музыкальную составляющую выступления поддержит муж одной из участниц - Армен Мерабов и его музыкальный проект Miraif. Исполнители представят казанам премьеру концертной программы «Курочки мои». Впервые на одной сцене - три уникальные певицы, работающие в разных стилях исполнят джаз босса-нову, блюз и романсы.

В концерте прозвучат авторские произведения и хиты. Участницы проекта «Голос»так же исполнят детские песни советского периода в авторских аранжировках.

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