2018-08-22T16:35:59+03:00
Недвижимость

23 августа ряд домов Казани оставят без света

Отключение электричества плановое и связано с ремонтом, а также техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Под отключение попали также дома трех поселков.Под отключение попали также дома трех поселков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе: ул.М.Гафури, 59 корп.1 и корп.2.

С 14.00 до 18.00 света не будет по адресу ул.Право-Булачная, 47.

С 8.30 до 17.00 обесточат Кировский район: ул.Водников, 1, 2, 4, 6, 8, 16; ул.Приволжская, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

С 9.00 до 17.00 без света оставят дома поселка Восточный на улицах Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в Приволжском районе: ул.1-я, 2-я Тракторная; ул.Тракторная, 42а, б, в; улицы Учительская, Холмовая, Шевченко.

С 9.00 до 18.00 свет пропадет в поселке Нагорный на улице Таежная, а также в поселке Новая Сосновка по адресам: ул.1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35; улицы Ю.Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Д.Строганова, Ш.Тагирова, Яблоневая.

В это же время отключат дома в Советском районе по адресам: ул.Академика Глушко, 4; ул.Академика Губкина, 3, 5; ул.Космонавтов, 11б ,29, 29в, 39а, 43; ул.Мира, 32, 34, 36; ул.Пионерская, 8а; Сибирский тракт, 4, 4а, 6, 55; ул.Шуртыгина, 1, 3, 7, 8; ул.Халезова, 21, 23, 23, 27, 29.

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