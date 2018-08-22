Появилось видео того как в Татарстане ассенизаторская машина провалилась под землю
Нарочно не придумаешь. В Елабуге ассенизаторская машина провалилась под землю прямо на канализационной насосной станции. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения.
В Татарстане ассенизаторская машина провалилась под землю.
На записи видно, как автомобиль подъезжает и останавливается. Водитель, видимо, почувствовав неладное, выходит осмотреть грузовик. И именно в этот момент задние колеса грузовика начинают проваливаться сквозь асфальт. Спустя мгновение многотонная машина оказывается под землей.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что обрушение асфальта произошло из-за бетонной плиты, прикрывавшей насосную станцию. Она сдвинулась из-за долгого отсутствия ремонтных работ. По словам очевидцев, провалившаяся ассенизаторская машина была к счастью порожней и ее быстро удалось поднять с помощью крана.
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