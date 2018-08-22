2018-08-22T17:26:11+03:00
Происшествия

В Чувашии будут судить иностранца за перевозку фальшивых денег из Казани в Москву

Гражданина Таджикистана задержали благодаря внимательности работников автозаправочной станции
Алина ГАБДУЛИНА
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Согласно Уголовному кодексу, за хранение и сбыт поддельных денег мужчину ждет до 8 лет лишения свободыСогласно Уголовному кодексу, за хранение и сбыт поддельных денег мужчину ждет до 8 лет лишения свободы
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В Чувашии будут судить 31-летнего мужчину, который обвиняется в хранении и сбыте фальшивых денег. Жителя Таджикистана задержали в октябре прошлого года. У него было обнаружено 36 липовых купюр по 5 тысяч рублей.

Однако, по версии следствия, до момента задержания он уже успел расплатиться фальшивками - на одной из заправочных станций и в одном из кинотеатров Казани, где иностранец проживал некоторое время. Оставшую часть фальшивок он решил сбыть в Москве.

Мужчина уже был на пути в столицу, когда его тщательно продуманный план испортили сотрудники другой автозаправочной станции в Моргаушском районе Чувашии. Иностранец попытался расплатиться фальшивками за продукты. Работники АЗС вызвали наряд полиции, как только выявили признаки подделки.

- Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование завершено, материалы переданы в суд. Гражданину Таджикистана грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщает прокуратура Чувашии.

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