В Чувашии отца, раскроившего сыну голову колуном, хотят отправить в психушку

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-22T16:18:10+03:00

Он нанес отпрыску не менее семи ударов

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В отношении 67-летнего жителя Красноармейского района было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По версии следствия в ночь на 10 марта этого года, находясь у себя дома в селе, пенсионер повздорил со своим 43-летним сыном. В результате конфликта отец схватил колун и нанес им не менее семи ударов по голове отпрыска.

Последний получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован с места происшествия. Однако спустя 10 суток мужчина скончался в больнице.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не мог и не может осознавать опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Мужчина представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд.

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