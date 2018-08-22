Пожилая женщина получила на кладбище в Татарстане сотрясение мозга

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-22T18:42:47+03:00

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Авария произошла 21 августа в 12:15 на кладбище, которое находится на Мензелинском тракте вблизи Набережных Челнов. 54-летний водитель на легковом автомобиле «Джили» не уступил дорогу «Тойоте», которая двигалась справа от него. 34-летний водитель «Тойоты» рассказал, что не смотря на то что второй участник ДТП уверяет автоинспекторов что не видел его, он просто не хотел уступать дорогу и перед столкновением дал понять это не двузначным жестом.

В аварии пострадала 54-летняя пассажирка «Тойоты». Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб ключицы. Приехавшие медики отправили пострадавшую с кладбища в больницу.

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