В Казани нашли реабилитационный центр для подростков, который работал без лицензии
В Казани на улице 1 мая прокуратура провела проверку в подростковом реабилитационном центре «Герда» некоммерческой организации допобразования «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант».
Так, сотрудники надзорного органа выявили нарушения в расчетах с экс-работником и в буфете-раздаточной. Кроме того, оказалось, что этот центр и вовсе работает без лицензии на образовательную и медицинскую деятельность.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юрлица – организатора этого заведения административные дела. Все собранные факты были направлены в суд.
К слову, до этого после подобных проверок надзорного органа свою деятельность прекратил еще один филиал «Звездного десанта», который находился в казанском поселке Константиновка.
Тем временем Центр от этой организации появился уже в поселке Салмачи. В данном филиале также проводится проверка, сообщают в прокуратуре Татарстана.
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