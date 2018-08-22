В Казани нашли реабилитационный центр для подростков, который работал без лицензии

СЕГОДНЯ 15:46 2018-08-22T15:46:41+03:00

Прокуратура также проводит проверку и в другом отделении Центра. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В отношении его организатора были возбуждены административные дела

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В Казани на улице 1 мая прокуратура провела проверку в подростковом реабилитационном центре «Герда» некоммерческой организации допобразования «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант».

Так, сотрудники надзорного органа выявили нарушения в расчетах с экс-работником и в буфете-раздаточной. Кроме того, оказалось, что этот центр и вовсе работает без лицензии на образовательную и медицинскую деятельность.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юрлица – организатора этого заведения административные дела. Все собранные факты были направлены в суд.

К слову, до этого после подобных проверок надзорного органа свою деятельность прекратил еще один филиал «Звездного десанта», который находился в казанском поселке Константиновка.

Тем временем Центр от этой организации появился уже в поселке Салмачи. В данном филиале также проводится проверка, сообщают в прокуратуре Татарстана.

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