2018-08-22T15:50:22+03:00
Общество

В Татарстане стартовал сезон охоты на птиц

При этом получить разрешение на ловлю пернатой дичи можно на портале госуслуг
Алина ГАБДУЛИНА
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Любителям охоты также нужно будет оплатить государственную пошлину - 650 рублейЛюбителям охоты также нужно будет оплатить государственную пошлину - 650 рублейФото: Александр ЧЕРНЫХ
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22 августа в 29 районах Татарстана официально начался ежегодный сезон охоты на пернатую дичь.

Сейчас идет прием заявлений на разрешение на ловлю птиц. Свои заявки жители Татарстана могут оставлять на портале государственных услуг в разделе "охота". Чтобы заявление было рассмотрено, нужно указать номер охотничьего билета, а также где и каким образом будет производиться ловля.

Если заявление будет одобрено, следующим этапом для любителей охоты станет оплата государственной пошлины в размере 650 рублей и получение документа в бумажном виде в уполномоченном органе либо его районном отделении.

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