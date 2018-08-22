В Татарстане стартовал сезон охоты на птиц
22 августа в 29 районах Татарстана официально начался ежегодный сезон охоты на пернатую дичь.
Сейчас идет прием заявлений на разрешение на ловлю птиц. Свои заявки жители Татарстана могут оставлять на портале государственных услуг в разделе "охота". Чтобы заявление было рассмотрено, нужно указать номер охотничьего билета, а также где и каким образом будет производиться ловля.
Если заявление будет одобрено, следующим этапом для любителей охоты станет оплата государственной пошлины в размере 650 рублей и получение документа в бумажном виде в уполномоченном органе либо его районном отделении.
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