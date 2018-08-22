Канадский хоккеист Пол Постма прокомментировал игру "Ак Барса" и "Давоса"

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-22T14:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

21 августа в Риге в рамках Кубка Латвийской железной дороги-2018 "Ак Барс" одержал победу над швейцарской хоккейной командой "Давос" со счетом 4:2. В составе "барсов" зрители могли наблюдать нового игрока - канадского защитника Пола Постму, контракт с которым был подписан на год 15 августа 2018 года.

- Надо признать, что стиль игры отличается от того, что был у меня раньше. К тому же площадка больших размеров, поэтому мне потребуется время, чтобы привыкнуть, - отметил 29-тилетний канадец уже после встречи со швейцарцами.

Пол Постма также посетовал на то, что ему не удалось выспаться перед матчем. Но сразу же отметил, что не имеет возможности "раскачиваться" и ему нужно с самого начала показать себя и все свои способности с лучшей стороны.

Напомним, что первый период игры закончился в пользу противников - швейцарцы закрыли "Ак Барс" в зоне и не дали нанести казанцам много бросков в свои ворота. Однако во втором периоде "барсы" перехватили инициативу и четырежды поразили ворота гостей из Давоса.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»