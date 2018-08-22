2018-08-22T14:04:05+03:00
Общество

В Казани пройдет гроза с градом

Дождливо будет до конца недели
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Небольшой дождь пройдет и в субботу, 25 августа.Небольшой дождь пройдет и в субботу, 25 августа.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Татарстане начались дожди. 22 августа синоптики предупреждают о возможной грозе с градом и усилении ветра до 15-20 метров в секунду (в Казани до 18 метров в секунду).

На следующий же день, 23 августа, в республике будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ночью до +12, днем максимум от +16 до +18. В Казани также возможен кратковременный дождь днем, воздух прогреется до +18.

24 августа, в пятницу, по Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью от +5 до +10, днем максимум от +14 до +19, на западе республики до +22 градусов.

Небольшой дождь пройдет и в субботу, 25 августа. Ночью будет от +9 до +13 градусов, днем потеплеет до +23.

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