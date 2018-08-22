В Казани ищут воришку, у которого было две попытки, чтобы украсть дорогой коньяк

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-22T15:10:27+03:00

В первый раз он не успел вынести спиртное, так как упал и разбил бутылки. При этом мужчина так и не был замечен продавцами

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Днем 21 августа в магазине на улице Минская популярной торговой сети продуктовых магазинов мужчина совершил кражу. По словам очевидцев, он был не трезв и пройдя к стеллажу с элитным алкоголем, спрятал у себя в одежде две бутылки коньяка. Дойдя до выхода, мужчина поскользнулся и упал, разбив при этом обе бутылки.

Поняв, что его никто не увидел, он спокойно вернулся в вино-водочный отдел, снова взял две бутылки и уже со второй попытки удачно вышел из магазина. Лицо несуна запечатлели камеры видеонаблюдения. Мужчину разыскивает полиция.

Кроме того, сейчас выясняется, почему инцидент не смогли заметить сотрудники магазина.

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