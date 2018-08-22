2018-08-22T13:40:01+03:00
Происшествия

«Теле-экстрасенсы» заставили казанскую пенсионерку купить 20 килограммов свечей и отдать 300 тысяч рублей

Женщине предложили индивидуальную программу очищения от порчи
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Казани пришла пенсионерка и заявила, что она стала жертвой обмана. По словам горожанки, она увидела по телевизору объявление об экстрасенсорной помощи. Пенсионерка позвонила по указанному номеру. Ей ответила «ассистентка целительницы». Выслушав женщину, она предложила индивидуальную программу очищения от порчи.

В которую входила покупка специальных свечей весом более 20 килограммов нужных для ритуала. В течение трех дней с жительницей Казани связывалась та самая «ассистентка». В итоге пенсионерка перевела на указанные ею счета свыше 300 тысяч рублей.

Не почувствовав желаемого эффекта от «лечения», пенсионерка заподозрила, что стала жертвой мошенников.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц, - сообщили в УМВД Казани.

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