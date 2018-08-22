В Татарстане сбили школьника

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-22T13:41:17+03:00

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21 августа в 17:11 на проспекте Чулман 13-летний школьник переходил проезжую часть в неположенном месте. В это время 52-летний водитель на большой скорости ехал в автомобиле «Ниссан Кашкай». Не заметив, выбежавшего на дорогу ребенка, мужчина совершил наезд на школьника.

По предварительным данным, мальчик проживает в 12 комплексе Набережных Челнов. Приехавшие медики оказали первую помощь мальчику и отправили в БСМП Набережных Челнов. Там пострадавшему поставили диагноз - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Меру наказания водителю внедорожника определит суд.

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