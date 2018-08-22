2018-08-22T14:34:32+03:00
Общество

В КФУ объяснили, почему 14-летнюю абитуриентку-вундеркинда зачислили на платное отделение

Подросток показала высокие баллы на ЕГЭ
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: КФУФото: КФУ
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В КФУ подвели итоги приемной кампании. Первым приказом по контрактникам в Институт международных отношений, среди прочих, зачислили и 14-летнюю Лину Мухаметзянову.

Девушка будет обучаться очно на направлении «лингвистика». Лина Мухаметзянова училась в казанской гимназии №122, после чего перевелась в центр образования №162 Санкт-Петербурга, который окончила экстерном на дистанционном обучении в 13 лет. Но на бюджет в казанский вуз вундеркинд так и не попала.

- На «лингвистику» достаточно высокий проходной балл. По этой причине ее баллов оказалось недостаточно для поступления на бюджет. Речь шла о том, чтобы сдать на высокие баллы те предметы, которые она проходила самостоятельно. Тем не менее, для 14-летнего ребенка показать такие результаты – 247 баллов – очень достойно. У нее хорошие результаты и прекрасное будущее. Думаю, своей активной жизненной позицией Лина впишется в число лучших студентов, - считает ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров.

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