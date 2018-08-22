В Чувашии за развращение 11 девочек жителя Нижнего Новгорода приговорили к 13,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-22T12:42:32+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возраст пострадавших детей от 10 до 15 лет

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31-летнего жителя Нижнего Новгорода признали виновным в действиях сексуального характера, развратных действиях, неприкосновенности частной жизни и в обороте порнографии.

С января по июль 2017 года его жертвами стали 11 девочек из 6 регионов России: Чувашии, Нижегородской, Калужской и Московской областей, а также Пермского и Красноярского краев. Всем детям на тот момент было от 10 до 15 лет.

В социальной сети мужчина затевал с девочками переписку на сексуальные темы и посылал детям порнографию. Кроме того, осужденный уговорами, обещаниями, угрозами и шантажом заставлял девочек присылать ему свои фото интимного характера.

Это продолжалось бы и дальше, если бы родители двух девочек из Чувашии случайно не узнали о их тайной интернет-переписке. Правоохранители вычислили злоумышленника и задержали его в Нижнем Новгороде.

- Мужчину суд приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года, - сообщает СУ СКР Чувашии.

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