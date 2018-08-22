2018-08-22T13:01:59+03:00
Политика

В Казани открыли новое здание Генконсульства Китая

Это шестое по счету в России представительство этой страны
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Инстаграм Рустама МиннихановаФото: Инстаграм Рустама Минниханова
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В Казани официально открыли шестое в России генеральное консульство Китая. Торжественная церемония прошла 22 августа в доме №21 по улице Подлужной. Именно здесь в дальнейшем и будет находиться учреждение.

На открытии присутствовали посол Китая в России Ли Хуэй, президент Татарстана Рустам Минниханов и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Евгений Томихин.

Во время церемонии Рустам Минниханов отметил, что собирается активно вовлекать генерального консула Китая в проекты республики и выразил надежду в то, что дипломатическому представителю Поднебесной в Татарстане будет не скучно.

Отметим, что Генконсульство Китая в Казани функционировало и раньше, но размещалось оно всего на 100 квадратных метрах в одном из городских торговых центров, а работало в ограниченном режиме. Сейчас же учреждение получило собственное здание.

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