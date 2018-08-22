2018-08-22T12:27:53+03:00
Общество

В Казани появится первая в России улица Инноваций

На ней будут демонстрировать и тестировать новые облачные сервисы и цифровые технологии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ИТ-паркФото: пресс-служба ИТ-парк
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Пресс-служба ИТ-парка Казани сообщила, что столица Татарстана станет первым городом России, где будет создана улица Инноваций. В нее превратиться улица Петербургская.

На "аллее будущего" планируют демонстрировать и тестировать новые облачные сервисы и цифровые технологии. Так, на Петербургской появятся: выставка новых решений городской мобильности на открытом воздухе, зона сети 5G и «умный» турникет, который будет распознавать лица. Помимо всего этого именно здесь опробуют беспилотный автобус.

В самое ближайшее же время улицу Петербургская соединят с самим технопарком при помощи исторического здания. Это, по-мнению разработчиков, добавит эффект гостеприимства для людей, прибывающих со стороны метро.

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