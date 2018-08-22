Казань попала в топ-3 популярных городов России для летних путешествий с детьми

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-22T11:39:22+03:00

Правда, в этот рейтинг не включили курорты

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Специалисты сервиса Tvil.ru составили список самых популярных городов России для летних путешествий с детьми. Рейтинг был составлен на основе анализа брони гостиниц и отелей, также в него не включили города-курорты.

В итоге на первом месте оказался Санкт-Петербург, а на втором – Москва. Третье же место заняла Казань. Здесь семейные туристы бронировали жилье на четыре дня и тратили на него менее 3 тысяч рублей в сутки.

Исходя из потраченных денег именно на жилье в рейтинге выделяется Москва, как самый дорогой город, где туристы тратили 3,3 тысячи рублей в сутки. Самым же бюджетным в этом плане оказался Краснодар – 2 тысячи рублей.

В целом же топ-10 популярных городов России для летних путешествий с детьми выглядит так: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Петрозаводск, Ярославль, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Сергиев Посад.

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