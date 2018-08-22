2018-08-22T12:00:58+03:00
Авто

25 августа в Набережных Челнах частично перекроют дороги

В этот день в городе пройдет конкурс среди водителей-дальнобойщиков
Алина ГАБДУЛИНА
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Власти просят горожан учитывать это, заранее продумывая свой маршрутВласти просят горожан учитывать это, заранее продумывая свой маршрутФото: Андрей МИРЕЙКО
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Власти Набережных Челнов заранее предупреждают автолюбителей, что в субботу, 25 августа, в городе будут частично перекрыты дороги. Так, с 9:00 до 16:30 ограничат движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке дороги от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Причиной подобного решения называют проведение в Набережных Челнах XI профессионального конкурса водителей магистральных автопоездов на Кубок Мэра.

Власти просят горожан учитывать это, заранее продумывая свой маршрут.

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