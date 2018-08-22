В Казани за попытку украсть куртку 19-летнего парня приговорили почти к 3 годам колонии

СЕГОДНЯ 11:04 2018-08-22T11:04:37+03:00

Не успел он выбежать из магазина, как тут же был задержан

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В Казани ранее уже судимого 19-летнего парня признали виновным в покушении на грабеж. Утром 30 сентября прошлого года в универмаге на улице Мартына Межлаука он взял со стеллажа синтепоновую куртку стоимостью 888 рублей.

Пройдя в примерочную, осужденный сорвал с товара антикражный датчик и ценник. После чего надел куртку на себя и вышел. Сотрудник универмага попросил пройти его на кассу и оплатить. Но парень выбежал на улицу. Однако тут же был задержан.

- Свою вину парень полностью признал. Суд приговорил его к 2 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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