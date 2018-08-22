Председатель Госсовета Татарстана поздравил жителей республики с Днем флага России

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-22T11:30:17+03:00

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В эту среду председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем Государственного флага России.

- Бело-сине-красный стяг - один из главных государственных символов нашей страны. Он олицетворяет собой могущество и независимость Отечества, выступает концентрированным воплощением идей патриотизма и миролюбия, надежности и безопасности, чистоты помыслов и любви к Отчизне. Мы стремимся быть достойными памяти предков, - сказал спикер татарстанского парламента.

Фарид Мухаметшин также отметил, что жители как Татарстана, так и России в целом смогут претворить в жизнь любые планы, «сохраняя гражданский мир и межнациональное согласие».

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