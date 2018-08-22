В Казани открылся новый детский парк «Маленький принц»

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-22T10:21:35+03:00

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Она была открыта на Курбан-байрам, 21 августа в Советском районе столицы Татарстана. Площадка для детей расположилась напротив мечети «Иман Нуры», что по адресу улица Дорожная, 32а, к.1.

В новом парке казанского поселка Нагорный под названием «Маленький принц» могут найти себе занятие как любители баскетбола, так и мини-футбола.

Есть там и сквер с вымощенными дорожками для пешеходов и велосипедистов. Также в парке установили скамейки и сцену. Игровые же зоны для детей оснастили мягким резиновым покрытием.

Еще одна особенность парка «Маленький принц» в поселке Нагорный это голубая ель в центре, которую будут наряжать в Новый год.

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