В Татарстане Курбан-байрам отметили около 133 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-22T09:34:39+03:00

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21 августа в Татарстане на Курбан-байрам прошли праздничные намазы. Как подсчитали в МВД республики, их посетили около 133 тысяч человек. Богослужения прошли в 1424 мечетях.

После молитвы мусульмане приступили к обряду жертвоприношения, который можно совершать еще в течение трех дней. Для этого в Казани было организовано 18 специальных площадок для заклания, в остальных районах Татарстана таких мест – 69.

- Праздничные мероприятия прошли без происшествий. Для обеспечения общественного порядка во время проведения религиозных мероприятий было задействованы более 1600 сотрудников полиции, а также 109 работников частных охранных предприятий, более 1000 членов добровольных народных дружин, представители Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» и муниципальные служащие по охране общественного порядка, - сообщили в МВД Татарстана.

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