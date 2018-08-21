В Татарстане пенсионер упал со второго этажа и его насквозь проткнуло трубой

СЕГОДНЯ 18:18 2018-08-21T18:18:04+03:00

Несмотря на все усилия врачей, 70-летний мужчина скончался в больнице [фото]

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Накануне, 20 августа, в Нижнем Услоне произошел несчастный случай: 70-летний пенсионер упал со второго этажа своей дачи, где делал ремонт. Он приземлился прямо на трубу диаметром 2,5 сантиметра, которая насквозь проткнула мужчине грудную клетку.

На место присшествия оперативно прибыли спасатели, которые отрезали концы трубы торчащие из пострадавшего и передали его медикам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Татарстан

Пенсионера доставили в городскую больницу №7 Казани. Однако, несмотря на все усилия врачей он скончался в тот же день.

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