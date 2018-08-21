2018-08-21T18:18:04+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионер упал со второго этажа и его насквозь проткнуло трубой

Несмотря на все усилия врачей, 70-летний мужчина скончался в больнице [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике ТатарстанФото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Татарстан
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Накануне, 20 августа, в Нижнем Услоне произошел несчастный случай: 70-летний пенсионер упал со второго этажа своей дачи, где делал ремонт. Он приземлился прямо на трубу диаметром 2,5 сантиметра, которая насквозь проткнула мужчине грудную клетку.

На место присшествия оперативно прибыли спасатели, которые отрезали концы трубы торчащие из пострадавшего и передали его медикам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Татарстан

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Татарстан

Пенсионера доставили в городскую больницу №7 Казани. Однако, несмотря на все усилия врачей он скончался в тот же день.

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