Татарстан попал в список регионов с наибольшим ростом численности безработных
В число регионов России, где в период с 8 по 15 августа количество безработных жителей увеличилось больше всего, попал Татарстан. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Министерства труда России.
В то время, как в стране наблюдается исторический минимум регистрируемой безработицы, в Татарстане этот показатель растет. Причины подобного не называются. В тот же список попали республики Крым, Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, а также Липецкая, Костромская, Калининградская области и Севастополь
Говоря о субъектах России, в которых напротив наблюдается снижение численности безработных, отмечается республика Марий Эл.
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