Татарстан попал в список регионов с наибольшим ростом численности безработных

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-21T17:55:28+03:00

Данные взяты за период с 8 по 15 августа 2018 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В соседней Марий Эл же напротив наблюдается снижение этого показателя

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В число регионов России, где в период с 8 по 15 августа количество безработных жителей увеличилось больше всего, попал Татарстан. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Министерства труда России.

В то время, как в стране наблюдается исторический минимум регистрируемой безработицы, в Татарстане этот показатель растет. Причины подобного не называются. В тот же список попали республики Крым, Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, а также Липецкая, Костромская, Калининградская области и Севастополь

Говоря о субъектах России, в которых напротив наблюдается снижение численности безработных, отмечается республика Марий Эл.

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