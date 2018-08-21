КФУ выплатит по 80 тысяч рублей 84 стобалльникам
В этом году превокурсниками Казанского федерального университета стали 84 абитуриента, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ по профильному предмету. По традции, университет единовременно выплатит каждому из них по 80 тысяч рублей. В общей сложности на это будет потрачено 6,7 миллионов рублей.
Из поступивших ребят 51 абитуриент – набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, 15 – по химии, по 6 - по истории и информатике. Известно также, что из 84 стобальников 71 человек уже подписал договор на бюджетую форму обучения в КФУ, а 13 - на платную.
К слову, помимо стобалльнков, денежные выплаты ежегодно получают также победители и призеры всероссийских олимпиад, которые после школы поступают в КФУ.
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