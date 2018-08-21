В Казани сняли с продажи Библию XVIII века по цене трекомнатной квартиры
21 августа на сайте бесплатных объявлений Юла появилось предложение о продаже лютеранской Библии XVIII века. Продавцом выступил человек, указавший своим местоположением Казань.
Священную книгу он оценил в 7 миллионов рублей. Тогда, аналитики сайта, ссылаясь на статистику портала, отметили, что за эти деньги в столице Татарстана можно купить трехкомнатную квартиру.
Однако очень скоро объявление было удалено. Хотел ли продавец пошутить или попросту передумал искать нового хозяина для Бибилии - неизвестно. На просторах Интернета остался лишь скриншот того самого предложения.
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