Набережные Челны останутся без воды на 4 дня
С 4 по 7 сентября жители Набережных Челнов останутся без горячей воды. Об этом заранее предупреждает мэрия города. Причиной этого называют заключительную осеннюю опрессовку. После этого проблем с горячей водой у горожан в этом году быть не должно.
Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы проверить качество проведенных летом ремонтных работ и убедиться в отсуствии повреждений трубопроводов до того, как пустить тепло потребителям.
Стабильная подача горячей воды будет восстановлена 8 сентября.
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