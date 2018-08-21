2018-08-21T16:59:26+03:00
Недвижимость

Набережные Челны останутся без воды на 4 дня

Власти города успокаивают, заверяя, что это будет заключительная осенняя опрессовка
Алина ГАБДУЛИНА
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Горячей воды не будет с 4 по 7 сентября.Горячей воды не будет с 4 по 7 сентября.Фото: Валерий ШАХОВ
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С 4 по 7 сентября жители Набережных Челнов останутся без горячей воды. Об этом заранее предупреждает мэрия города. Причиной этого называют заключительную осеннюю опрессовку. После этого проблем с горячей водой у горожан в этом году быть не должно.

Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы проверить качество проведенных летом ремонтных работ и убедиться в отсуствии повреждений трубопроводов до того, как пустить тепло потребителям.

Стабильная подача горячей воды будет восстановлена 8 сентября.

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