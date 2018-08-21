2018-08-21T15:04:37+03:00
Происшествия

В Казани ищут водителя троллейбуса, который бросил пенсионерку со сломанным позвоночником

ГИБДД города просит сообщить любую информацию о его местонахождении
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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На улице Декабристов около остановки «Восстания» при резком торможении троллейбуса пожилая женщина не удержалась на ногах. 20 августа в 10:30 75-летнюю женщину отбросило от двери на пассажирские кресла.

Несколько мгновений она лежала обездвижено. После чего пассажиры помоги ей подняться и выйти на улицу. После инцидента водитель закрыл двери за пассажиркой, которая не могла самостоятельно стоять на ногах и уехал. Пенсионерка в результате происшествия с компрессионным переломом грудного позвонка оказалась в больнице.

Водителю, который нарушил правила дорожного движения и скрылся с места происшествия грозит штраф и административное наказание. ГИБДД Казани просит сообщить любую информацию о водителе и о подробностях данного происшествия.

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