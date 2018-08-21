2018-08-21T14:21:13+03:00
Происшествия

Верховный суд Чувашии рассмотрит дело матери, обвиняемой в убийстве младенца

Преступление произошло в больничной палате
Олег ЛУГОВОЙ
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В случае осуждения она нуждается в принудительном лечении у психиатра.В случае осуждения она нуждается в принудительном лечении у психиатра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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45-летняя жительница столицы Чувашии обвиняется убийстве собственного ребенка.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале прошлого года женщина вместе со своей четырехмесячной дочерью находилась в одной из больниц Чебоксар на стационарном лечении.

В одну из ночей она положила младенца на пеленальный стол, который располагается прямо в палате. Затем женщина прикрыла ребенку рукой нос и рот, перекрыв доступ кислорода. В результате девочка задохнулась.

- Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания обвиняемой невменяемой не установлено, однако в случае осуждения она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях. Женщина сейчас находится под домашним арестом, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование дела завершено и материалы направлены в Верховный суд республики.

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