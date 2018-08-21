2018-08-21T14:33:54+03:00
Спорт

"Ак Барс" сыграет со швейцарским хоккейным клубом "Давос" 21 августа

Это будет первый матч казанской команды на Кубке Латвийской железной дороги в этом году
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальный сайт ХК "Ак Барс"Фото: официальный сайт ХК "Ак Барс"
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21 августа в 15:30 на льду рижской арены встретятся казанский "Ак Барс" и швейцарский "Давос". Матч пройдет в рамках Кубка Латвийской железной дороги.

Если для швейцарского клуба это первое участие в рижском турнире, то для "барсов", обладавших кубком Латвийской железной дороги три раза подряд (2014, 2015, 2016 годы), это шестой приезд в Ригу.

У фанатов хоккея будет возможность увидеть на льду Пола Постму. Канадский защитник не так давно заключил договор с клубом "Ак Барс" и присоединился к его составу.

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