Казанский вертолетный завод на выставке «Армия-2018» представит полицейский «Ансат» и Ми-17В-5
На международном военно-техническом форуме-выставке «Армия-2018», который проходит в городе Кубинка Московской области с 21 по 26 августа, Казанский вертолетный завод представит два новейших воздушных судна для силовых структур. Это легкий многоцелевой полицейский «Ансат» и военно-транспортный Ми-17В-5.
Так, первый вертолет создан для патрулирования и спасательных операций. Он имеет оптико-электронную систему для работы в любое время суток. Она может находить и распознавать нужные объекты. Также машина оснащена управляемым прожектором и внешним громкоговорителем.
В свою очередь военно-транспортный Ми-17В-5 предназначен для перевозки тяжелых грузов и техники. Максимум четыре тонны. Эту машину также можно использовать и для поисково-спасательных операций. Вертолет оснащен современными комплексами связи и навигации.
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