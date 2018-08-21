2018-08-21T13:46:13+03:00
Политика

Казанский вертолетный завод на выставке «Армия-2018» представит полицейский «Ансат» и Ми-17В-5

Это современные машины, оснащенные новейшим оборудованием
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: russianhelicopters.aeroФото: russianhelicopters.aero
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На международном военно-техническом форуме-выставке «Армия-2018», который проходит в городе Кубинка Московской области с 21 по 26 августа, Казанский вертолетный завод представит два новейших воздушных судна для силовых структур. Это легкий многоцелевой полицейский «Ансат» и военно-транспортный Ми-17В-5.

Так, первый вертолет создан для патрулирования и спасательных операций. Он имеет оптико-электронную систему для работы в любое время суток. Она может находить и распознавать нужные объекты. Также машина оснащена управляемым прожектором и внешним громкоговорителем.

В свою очередь военно-транспортный Ми-17В-5 предназначен для перевозки тяжелых грузов и техники. Максимум четыре тонны. Эту машину также можно использовать и для поисково-спасательных операций. Вертолет оснащен современными комплексами связи и навигации.

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