В Чувашию привезут мощи святителя Спиридона, у которого можно просить денег, работы и жилья

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-21T12:53:12+03:00

Десница святого будет доставлена во Владимирский собор города Новочебоксарска всего на один день - 19 сентября

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Стало известно, когда мощи святителя Спиридона, которые прибудут в Россию из Греции 24 августа, окажутся в Чувашии. Это случится 19 сентября. С 8 до 22 часов деснице святителя Спиридона можно будет поклониться во Владимирском соборе Новочебоксарска.

Святой Спиридон Тримифунтский с детства был пастухом, вел праведную и Богоугодную жизнь. Несмотря на отсутствие каких-либо богатств, он старался дать приют и еду всем нуждающемся. У святителя Спиридона люди до сих пор могут попросить помочь с делами на работе, с деньгами или с решением жилищных трудностей.

На родину, на Кипр, мощи отправятся 19 октября. В Чувашии же они пробудут всего один день.

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