Чебоксарец пытался переправить сотовые телефоны в колонию на квадрокоптере
В отношении жителя Чебоксар был составлен протокол об административном правонарушении за то, что тот пытался переправить два сотовых телефона осужденным.
Инцидент произошел на прилегающей территории исправительной колонии №1. Не имея возможности попасть внутрь учреждения, чебоксаровец решил воспользоваться квадрокоптером.
Мужчина был оперативно задержан, сейчас ему грозит штраф. При обыске у него обнаржили четыре зарядных устройства, четыре usb-кабеля, сим-карту, флеш-карту и портативную камеру. Их он также планировал передать осужденным колонии по воздуху. Сообщает следственный комитет Чувашии.
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