Чебоксарец пытался переправить сотовые телефоны в колонию на квадрокоптере

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-21T11:41:51+03:00

Мужчина был оперативно задержан, сейчас ему грозит штраф.

Мужчина, также по воздуху, планировал перебросить осужденным четыре зарядных устройства, четыре usb-кабеля, одну сим-карту, флеш-карту и даже портативную камеру

Изменить размер текста: A A

В отношении жителя Чебоксар был составлен протокол об административном правонарушении за то, что тот пытался переправить два сотовых телефона осужденным.

Инцидент произошел на прилегающей территории исправительной колонии №1. Не имея возможности попасть внутрь учреждения, чебоксаровец решил воспользоваться квадрокоптером.

Мужчина был оперативно задержан, сейчас ему грозит штраф. При обыске у него обнаржили четыре зарядных устройства, четыре usb-кабеля, сим-карту, флеш-карту и портативную камеру. Их он также планировал передать осужденным колонии по воздуху. Сообщает следственный комитет Чувашии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Злоумышленники опубликовали интимное видео татарского певца (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»