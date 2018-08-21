В Татарстане акция «Помоги собраться в школу-2018» собрала более 8 миллионов рублей
Вот уже почти 10 лет в Татарстане перед начало учебного года проходит акция «Помоги собраться в школу». Благодаря ей дети из малообеспеченных семей и находящиеся в сложной жизненной ситуации получают бесплатные ученические наборы.
Так, в этом году спонсоры смогли собрать для детей более 8 миллионов рублей. Как заявила на брифинге в Кабмине республики заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, по данным на 17 августа портфели с канцелярскими принадлежностями получили уже более 3 тысяч первоклашек и свыше 1 000 учеников со 2 по 11 классы.
Всего же акция в этом году должна охватить порядка 7,5 тысяч ребят.
- Акция носит очень личный характер. Не всегда задача стоит в том, чтобы посчитать объем потраченных финансовых средств. Главное - это то, что глаза ребенка в этот день были радостные, - сказала Лейла Фазлеева.
Отметим, что в этом учебном году в Татарстане в первый класс пойдут более 50 тысяч детей.
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