2018-08-21T10:49:04+03:00
Общество

Президент Татарстана: Курбан-байрам – это небесный призыв к миру и единству

Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе, который прошел в Галеевской мечети Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

21 августа отмечается один из самых значимых мусульманских праздников – Курбан-байрам. Ранним утром во всех мечетях Татарстана в честь него прошли намазы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве, которая прошла в Галеевской мечети Казани. Намаз провел первый заместитель муфтия Татарстана Рустэм хазрат Валиулин (муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин сейчас проходит хадж – Ред.).

В свою очередь президент Татарстана также обратился верующим:

«Курбан-байрам – это праздник добрых дел и благих свершений, небесный призыв к миру и единству. Он пробуждает в верующих высокие чувства сострадания к малоимущим и немощным согражданам, уважения и почтения к родителям и пожилым людям, дарит надежду на лучшее будущее. Мы искренне верим в то, что идеалы добра, любви и справедливости, присущие исламу и всем традиционным религиям, восторжествуют в душе каждого человека, положив предел бессмысленной вражде и братоубийственным конфликтам»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
КФУ выплатит по 80 тысяч рублей 84 стобалльникам
В Казани сняли с продажи Библию XVIII века по цене трекомнатной квартиры
В Казани ищут водителя троллейбуса, который бросил пенсионерку со сломанным позвоночником
"Ак Барс" сыграет со швейцарским хоккейным клубом "Давос" 21 августа
Верховный суд Чувашии рассмотрит дело матери, обвиняемой в убийстве младенца
Казанский вертолетный завод на выставке «Армия-2018» представит полицейский «Ансат» и Ми-17В-5
Жительница Чебоксар едва не сгорела заживо из-за непотушенной сигареты
В Чувашию привезут мощи святителя Спиридона, у которого можно просить денег, работы и жилья
На проведение Дня учителя-2018 в Казани готовы потратить 5,7 миллиона рублей
Чебоксарец пытался переправить сотовые телефоны в колонию на квадрокоптере
В Татарстане акция «Помоги собраться в школу-2018» собрала более 8 миллионов рублей
22 августа в трех районах Казани на день отключат свет
В Татарстане до 1 декабря для проезда закрыта дорога Казань-Малмыж
В Чувашии уже несколько дней кряду не могут найти пропавшего 26-летнего жителя Чебоксар
Сергей Маковецкий сыграет в фильме «Зулейха открывает глаза»