Президент Татарстана: Курбан-байрам – это небесный призыв к миру и единству

СЕГОДНЯ 10:49 2018-08-21T10:49:04+03:00

Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе, который прошел в Галеевской мечети Казани

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21 августа отмечается один из самых значимых мусульманских праздников – Курбан-байрам. Ранним утром во всех мечетях Татарстана в честь него прошли намазы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве, которая прошла в Галеевской мечети Казани. Намаз провел первый заместитель муфтия Татарстана Рустэм хазрат Валиулин (муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин сейчас проходит хадж – Ред.).

В свою очередь президент Татарстана также обратился верующим:

«Курбан-байрам – это праздник добрых дел и благих свершений, небесный призыв к миру и единству. Он пробуждает в верующих высокие чувства сострадания к малоимущим и немощным согражданам, уважения и почтения к родителям и пожилым людям, дарит надежду на лучшее будущее. Мы искренне верим в то, что идеалы добра, любви и справедливости, присущие исламу и всем традиционным религиям, восторжествуют в душе каждого человека, положив предел бессмысленной вражде и братоубийственным конфликтам»